На границе с Польшей заложили новый пункт пропуска

Будет строить Польша, а Украина только проложит дорогу за польский кредит.

На границе с Польшей заложили новый пункт пропуска
Фото: facebook.com/maks.kozytskyy

В пятницу, 3 сентября, на границе с Польшей заложили краеугольный камень строительства нового автомобильного пункта пропуска "Нижанковичи - Мальховичи".

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Строительством занимается Подкарпатское воеводство, Украина со своей стороны проложит к новому пункту пропуска дорогу.

Строительство трассы (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый началось в марте 2021 года, предварительно завершить его планируют в декабре 2022 года. Работы, стоимость которых более 19 млн евро, выполняет польская фирма DROG-BUD Sp. В общем появится почти 46 км хорошей дороги.

Будущий пункт пропуска рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Определена стоимость работ - 109 мллионов злотых.

На границе с Польшей Украина имеет 14 пунктов пропуска, в том числе автомобильных - восемь. Во Львовской области это "Рава-Русская - Гребенне", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", "Смильниця - Кросьценко", "Грушев - Будомеж" и "Угринов - Долгобичув".

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