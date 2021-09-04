Стартовал конкурс на должность членов Высшего совета правосудия

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады принял решение об объявлении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата парламента.

"В связи с представлением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики от 2 сентября 2021 года объявляется о проведении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия и о начале приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе", - говорится в объявлении.

Прием документов от претендентов на пост продлится до 24:00 27 сентября, если документы подаются в электронной форме через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, или до 18:00 27 сентября, если документы подаются в Аппарат ВР в бумажной форме.

Кроме этого отмечается, что на должность члена ВРП может быть избрано лицо, отвечающее требованиям, установленным статьей 6 Закона Украины "О Высшем совете правосудия". В частности, гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

В то же время претендент должен соответствовать критерию политической нейтральности. Так, гражданин не может быть избран членом ВРУ, если он на день избрания членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности; является избранным на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Как сообщали 2 сентября ВСП уволил пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.