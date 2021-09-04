Стартовал конкурс на должность членов Высшего совета правосудия

Документы будут принимать до 27 сентября включительно.

Стартовал конкурс на должность членов Высшего совета правосудия
Фото: Макс Требухов

Комитет по вопросам правовой политики Верховной Рады принял решение об объявлении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата парламента.

"В связи с представлением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики от 2 сентября 2021 года объявляется о проведении конкурса на должность членов Высшего совета правосудия и о начале приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе", - говорится в объявлении.

Прием документов от претендентов на пост продлится до 24:00 27 сентября, если документы подаются в электронной форме через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти, или до 18:00 27 сентября, если документы подаются в Аппарат ВР в бумажной форме.

Кроме этого отмечается, что на должность члена ВРП может быть избрано лицо, отвечающее требованиям, установленным статьей 6 Закона Украины "О Высшем совете правосудия". В частности, гражданин Украины не моложе 35 лет, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности, а также критериям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

В то же время претендент должен соответствовать критерию политической нейтральности. Так, гражданин не может быть избран членом ВРУ, если он на день избрания членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности; является избранным на выборную должность в органе государственной власти (кроме судебной) или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат; участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Как сообщали 2 сентября ВСП уволил пятерых судей в связи с подачей заявлений об отставке.

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