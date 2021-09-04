Дубилет-старший подал в суд с требованием убрать информацию о его розыске на сайте МВД

Дело будет рассматривать ОАСК.

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет обратился с иском к Министерству внутренних дел Украины с требованием убрать информацию о его розыске с сайта ведомства.

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации О внесении сведений о его розыске Национальным антикоррупционным бюро Украины к персонально-справочного учета Единой информационной системы Министерства. В то же время Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке «Поисковые учеты МВД», разделе «Лица, которые скрываются от органов власти» ", - говорится в сообщении.

Решением ОАСК для участия в деле привлечены Национальное антикоррупционное бюро Украины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика. Суд уже открыл производство по этому административному делу, рассматривать его будут в упрощенном порядке.

Напомним, 18 декабря 2016 года правительство Украины приняло решение о национализации ПриватБанка, который принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в связи с его неплатежеспособностью.

Вовлечена в 2017 году компания Kroll по итогам аудита банка установила, что к национализации ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум 5,5 млрд долларов.

Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилет, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

В марте 2021 года НАБУ объявило Дубилета в розыск. В ответ экс-банкир заявил, что является гражданином Израиля, проживает в Израиле и не скрывается от следствия.

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