На Доме профсоюзов в Киеве появилась реклама Мураева и канала "Наш" (обновлено)

Баннер провисел несколько часов, после чего его сняли.

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева и его телеканала "Наш", сообщает "Радио Свобода".

На баннере также была надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Реклама провисела несколько часов, после чего ее сняли, сообщил журналист Станислав Козлюк.

Фото: Радио Свобода

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Обновление. Глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник заявил, что баннер с рекламой телеканала "Наш" на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили случайно.

"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли", - рассказал Мельник в комментарии Радио Свобода.

Несколько дней назад Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что подает иск в суд об аннулировании лицензии телеканала "Наш" из-за языка вражды и "скабеевщину" в его эфире.

Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политической партии "Наши".

Напомним, что несколько лет назад рекламный баннер Vodafone на Доме профсоюзов привел к незаурядному скандалу с вмешательством мэрии и правительства. Мобильный оператор был вынужден отказаться от своей идеи, и вместо рекламы на Доме профсоюзов появился баннер нейтрального содержания, что закрывал фасад к завершению реставрации.

Дом профсоюзов был штабом митингующих во время Революции достоинства. В горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию понадобилось четыре года. Частный инвестор, который финансировал ремонт, получил в собственность треть здания.