На Доме профсоюзов в Киеве появилась реклама Мураева и канала "Наш" (обновлено)

Баннер провисел несколько часов, после чего его сняли.

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве 3 сентября вывесили баннер с изображением бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева и его телеканала "Наш", сообщает "Радио Свобода".

На баннере также была надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Реклама провисела несколько часов, после чего ее сняли, сообщил журналист Станислав Козлюк.

Фото: Радио Свобода

Фото: Цензор.НЕТ

Фото: Цензор.НЕТ

Обновление. Глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник заявил, что баннер с рекламой телеканала "Наш" на Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве 3 сентября вывесили случайно.

"Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли", - рассказал Мельник в комментарии Радио Свобода.

Несколько дней назад Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что подает иск в суд об аннулировании лицензии телеканала "Наш" из-за языка вражды и "скабеевщину" в его эфире.

Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политической партии "Наши".

Напомним, что несколько лет назад рекламный баннер Vodafone на Доме профсоюзов привел к незаурядному скандалу с вмешательством мэрии и правительства. Мобильный оператор был вынужден отказаться от своей идеи, и вместо рекламы на Доме профсоюзов появился баннер нейтрального содержания, что закрывал фасад к завершению реставрации.

Дом профсоюзов был штабом митингующих во время Революции достоинства. В горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию понадобилось четыре года. Частный инвестор, который финансировал ремонт, получил в собственность треть здания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
Блок рекламы


Похожие новости
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
В Белом доме анонсировали ключевые договоренности Байдена и ЗеленскогоВ Белом доме анонсировали ключевые договоренности Байдена и Зеленского
На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)
Разумков посетил Донбасс (обновлено)Разумков посетил Донбасс (обновлено)
В результате взрывов на военном складе в Казахстане погибли девять человек (обновлено)В результате взрывов на военном складе в Казахстане погибли девять человек (обновлено)
В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)В Киеве мужчина пытался поджечь дверь Офиса омбудсмена (обновлено)
В Киеве открылось посольство ИрландииВ Киеве открылось посольство Ирландии
У Кличко заявили, что 40% воды в Киеве очищается по европейским технологиям, после реконструкции станции будет 100%У Кличко заявили, что 40% воды в Киеве очищается по европейским технологиям, после реконструкции станции будет 100%
В РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского каналаВ РоSSии возбудили уголовное дело по статье "экоцид" из-за перекрытия Северо-Крымского канала
Украина, США и Германия провели в Киеве переговоры о "Северном потоке - 2"Украина, США и Германия провели в Киеве переговоры о "Северном потоке - 2"
Последние новости
Подгружаем последние новости