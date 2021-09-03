Полиция передала в ГБР дело о ДТП с участием депутата Трухина

Нардеп находился в одной из машин.

Полиция передала в ГБР дело о ДТП с участием депутата Трухина
Фото: предоставлено Александром Трухиным

Национальная полиция в четверг, 2 сентября, передала в Государственное бюро расследований уголовное дело по факту резонансного ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина.

"По предварительной информации автомобиль, в котором, вероятно, находился народный депутат Украины, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в другое авто, которое двигалось впереди. Повреждения также получил и третий автомобиль. В результате тройной аварии пострадали шесть человек", - говорится на сайте ГБР.

Работники полиции сразу после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. В связи с тем, что одним из участников ДТП является депутат Верховной Рады, дело относится к подследственности ГБР.

Бюро планирует провести ряд экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного преступления. ГБР также ищет свидетелей происшествия.

Напомним, что авария произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче.

Трухин признает, что был на месте аварии и утверждает, что получил в результате столкновения закрытую черепно-мозговую травму.

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