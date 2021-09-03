Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Соломенского суда об аресте бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Пресс-служба суда сообщает, что 3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, что бывшего народного депутата Семена Семенченко было арестовано 26 марта из-за создания "частной армии". Он находился в СИЗО четыре месяца, затем его отпустили под домашний арест, но через две недели снова взяли под стражу.

По версии СБУ , Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию с охранных услуг. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считается незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко обвиняют по ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

После того, как Киевский апелляционный суд во второй раз отложил рассмотрение жалобы на его арест, Семенченко заявил, что объявит голодовку.