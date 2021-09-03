"Слуга народа" планирует провести съезд 6 сентября

В рамках этого съезда состоится совместное заседание политсовета и совета регионов партии.

Партия "Слуга народа" 6 сентября планирует провести съезд для выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Об этом сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд "Слуги народа". Главная его цель - выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 октября, - ред.)", - сказала Кравчук.

По ее словам, также в рамках этого съезда состоится совместное заседание политсовета и совета регионов партии, поскольку у политсилы "еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также вопросы развития партии".

Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" также инициирует "морской день" в Верховной Раде. Пленарный день будет посвящен законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.