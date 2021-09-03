Фюрер РФ заявил, что хочет нормализации с Украиной, но националисты мешают

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что хочет нормализации отношений с Украиной, но этому мешают националисты и политики, которые якобы выполняют их прихоти.

Об этом он сказал во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

"Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, есть абсолютно ненормальной и неестественной. Рано или поздно, - а лучше, чтобы это произошло рано - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин.

Он считает, что нормализации отношений мешают националисты и политики, которые обманывают своих избирателей.

"На практике происходит все наоборот. Не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами восстановления отношений с Россией , решения всех вопросов, накопившихся за последние годы, а затем беспардонно обманывает своих избирателей и разворачивает свою политику в совсем другом направлении. И происходит это под давлением крайних националистов. Такое впечатление, что избранные лидеры начинают опасаться этой части украинского общества и делают все, чтобы удовлетворить их амбиции", - сказал Путин.