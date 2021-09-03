На сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документами

Ее вывели из сессионного зала полицейские.

На сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документами
Фото: Скріншот відео

В Черновцах на сессии городского совета женщина пыталась побить мэра Романа Кличука.

Об этом сообщает местное издание "Чернивецкий проминь".

Женщина подошла к мэру с криками "вы меня достали" и пыталась ударить его документами по лицу. После этого ее вывели из сессионного зала полицейские.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Статья 173 - то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее в Верховной Раде женщина напала на нардепа Никиту Потураева и ударила его сумочкой по голове.

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