На сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документами

В Черновцах на сессии городского совета женщина пыталась побить мэра Романа Кличука.

Об этом сообщает местное издание "Чернивецкий проминь".

Женщина подошла к мэру с криками "вы меня достали" и пыталась ударить его документами по лицу. После этого ее вывели из сессионного зала полицейские.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

Статья 173 - то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее в Верховной Раде женщина напала на нардепа Никиту Потураева и ударила его сумочкой по голове.