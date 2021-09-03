РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Ранили одного военного ВСУ.
За прошедшие сутки, 2 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки роSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра. У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.
Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате вражеского огня один военнослужащий получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.
"С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, РоSSия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.
В МИД Украины расценивают такое решение РоSSии как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта.