РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Ранили одного военного ВСУ.

РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 2 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новомихайловки роSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрел из минометов 120-го калибра. У Красногоровки противник применял артиллерию калибра 100-мм.

Вблизи населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

"С целью прекращения агрессивных действий врага украинские защитники открывали огонь из незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения. Обо всех фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7:00 утра, 3 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, РоSSия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

В МИД Украины расценивают такое решение РоSSии как свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию, что может привести к дальнейшей эскалации в зоне роSSийско-украинского вооруженного конфликта.

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