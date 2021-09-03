Минкульт передумал и обещает, что ОХМ будет иметь статус национального до конца года

МКИП будет работать над этим вместе с Одесской областной госадминистрацией.

Минкульт передумал и обещает, что ОХМ будет иметь статус национального до конца года

МКИП работает над предоставлением Одесскому художественному музею статуса национального и намерен завершить этот процесс до конца года. Об этом министерство сообщило на своей странице в Фейсбук.

В сообщении также говорится, что МКИП имеет пошаговый план действий совместно с Одесской областной госадминистрацией.

Напомним, ранее, 27 августа 2021 года, МКИП предоставило официальный ответ на обращение главы ОГА Сергея Гриневецкого, в котором сообщило, что не может поставить вопрос о предоставлении Одесскому художественному музею статуса национального, ведь для этого отсутствуют правовые основания.

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