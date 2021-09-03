Суд продлил домашний арест Медведчука на два месяца

Заседание состоялось сегодня, 2 сентября.

Суд продлил домашний арест Медведчука на два месяца
Віктор Медведчук
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию суда.

Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Среди предъявленных ему обвинений: покушение на хищение природных ресурсов, передача роSSийским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну, антиукраинская деятельность.

Напомним, народным депутатам ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупирована РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией выдвинутого ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения есть политически мотивированными. Сейчас он находится под домашним арестом. Медведчук подавал жалобу, однако 30 июля Апелляционный суд оставил домашний арест в силе.

Казак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Казака объявлено в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

20 августа Венедиктова сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака.

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