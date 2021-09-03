РоSSия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"

Наблюдатели работают на них семь лет.

РоSSия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"РоSSия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на роSSийско-украинской границе", - написал он в Твиттере.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ принял решение о размещении наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца, позже он постоянно продолжался.

Последний раз это произошло 22 июля 2021 года, мандат действует до 30 сентября 2021 года.

РоSSийские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" размещены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанск".

Фото: ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ .

СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии основном сосредоточена на Донбассе.