РоSSия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"

Наблюдатели работают на них семь лет.

РоSSия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"
Фото: dpsu.gov.ua

РоSSия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"РоSSия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на роSSийско-украинской границе", - написал он в Твиттере.

Напомним, постоянный совет ОБСЕ принял решение о размещении наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца, позже он постоянно продолжался.

Последний раз это произошло 22 июля 2021 года, мандат действует до 30 сентября 2021 года.

РоSSийские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" размещены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанск".

Фото: ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии основном сосредоточена на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евроGoogle, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
Блок рекламы


Похожие новости
Путин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX векеПутин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке
РоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУРРоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУР
РоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведкаРоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведка
РоSSия начала строить четыре субмарины и два корветаРоSSия начала строить четыре субмарины и два корвета
Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"
Меркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через УкраинуМеркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через Украину
Одна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" под давлением РоSSии, - ДаниловОдна из стран отказалась участвовать в "Крымской платформе" под давлением РоSSии, - Данилов
Курт Волкер: РоSSия может пойти на провокации в День Независимости и сорвать "Крымскую платформу"Курт Волкер: РоSSия может пойти на провокации в День Независимости и сорвать "Крымскую платформу"
Беларусь отказалась принять первого с 2008 года посла СШАБеларусь отказалась принять первого с 2008 года посла США
РоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - РезниковРоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости