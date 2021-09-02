Зеленский встретился с американскими конгрессменами из группы поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами Украинского кокуса (группы поддержки) в Конгрессе Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поблагодарил американскую делегацию, которая была представлена на высоком уровне, за участие в праздновании 30-летия восстановления независимости Украины и первом саммите Крымской платформы.

Фото: Офис президента

Президент отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США , которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах.

"Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень", - сказал он.

Глава государства предложил американской стороне принять участие в реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Владимир Зеленский также ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются в Украине. Глава государства предложил американской стороне принять участие в реализации представленного им в Вашингтоне Плана трансформации украинской экономики.

Фото: Офис президента

Владимир Зеленский также ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются в Украине.

Отдельной темой для диалога стала проблематика безопасности, связанная с реализацией Россией проекта "Северный поток - 2".

"Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США по "Северному потоку - 2" могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению", - убежден Владимир Зеленский.

Кроме того, во время разговора стороны обсудили события в Афганистане и шаги, которые осуществляют Украина и Соединенные Штаты Америки для эвакуации своих граждан из этой страны.

Фото: Офис президента

Сопредседатель Украинского кокуса Марси Каптур со своей стороны отметила активность, амбициозность и лидерство Президента Украины в осуществлении масштабных преобразований и реформ в Украине, что не удавалось ранее.

Она заверила Владимира Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и всех положительных преобразований в нашем государстве.

Ранее сообщали, что в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Елена Зеленская приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.