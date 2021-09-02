В Вашингтоне открыли "Украинский дом"

Фото: пресс-служба президента Украины

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США , глава государства отметил, что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов.

"Хочу поздравить вас с открытием «Украинского дома». Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", - сказал Президент.

Владимир Зеленский назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением пребывания главы Украинского государства в Вашингтоне.