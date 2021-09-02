В Вашингтоне открыли "Украинский дом"

Зеленский назвал открытие "знаковым завершением пребывания главы Украинского государства в Вашингтоне".

Фото: пресс-служба президента Украины

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Обращаясь к лидерам украинской общины в США, глава государства отметил, что благодаря украинцам, проживающим в этой стране, территория нашего государства простирается до Соединенных Штатов.

"Хочу поздравить вас с открытием «Украинского дома». Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", - сказал Президент.

Владимир Зеленский назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением пребывания главы Украинского государства в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе.

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