В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО

Джен Псаки напомнила, что вступление в НАТО зависит не только от США, но и от других членов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского по обсуждению сроков принятия Украины в НАТО.

На брифинге, результаты которого обнародованы сайтом Белого дома, она напомнила, что вступление в блок зависит не только от США , но и от других членов. Псаки подчеркнула, что Штаты призывают к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для соискателей, когда эти претенденты будут готовы и способны выполнить обязательства членства и сделать вклад в безопасность евроатлантического региона.

В то же время она отметила, что Украина должна сделать определенные шаги.

"Усилия по продвижению реформ в области верховенства закона, модернизация оборонного сектора и расширение экономического роста. Это шаги, которые страны-кандидаты, такие как Украина, должны сделать, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО. И мы, безусловно, поддерживаем их усилия на продолжение этого", - отметила Псаки.

Напомним, на встрече с Зеленским президент США Джо Байден засвидетельствовал поддержку вступления Украины в НАТО, но сроки не обсуждались.

Владимир Зеленский сказал, что чувствует, как Байден лично поддерживает Украину относительно членства в НАТО, но каким будет путь - сейчас сложно сказать.