Байден гарантировал санкции против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической опасности для Украины, - Зеленский

Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Об этом Зеленский сообщил после переговоров во время выхода к прессе, который транслировал "UA:Первый".

"Обобщенную поддержку я получил. Те вещи, которые написаны в совместном заявлении, они соответствуют тому, о чем мы говорили во время встречи. Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны РоSSии или других сторон "Северного потока-2" в случае его пуска будут нарушения, предусматривающие опасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, США гарантируют санкции против "Северного потока-2", - отметил Зеленский.

Он назвал это большой победой.

Напомним, в совместном заявлении США и Украины указано, что Штаты будут прилагать политических и дипломатических усилий с целью сохранения транзитной роли Украины и обеспечения безопасности поставок природного газа.

"Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный и энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия", - говорится в документе.

В июле Байден и канцлер Германии Ангела Меркель официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".