Албания изменила правила въезда для украинцев. Новые условия

С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Albanian daily news.

Албания изменила правила въезда для украинцев. Новые условия
Фото: rbc.ua

Новые правила

Согласно новым правилам, для въезда в Албанию граждане должны соответствовать одному из трех условий:

  • иметь сертификат о вакцинации (от прививки и до путешествия должно пройти минимум две недели)

  • иметь отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позже 72 часов до въезда) или быстрого антиген-теста (полученный не позже 48 часов)

  • либо предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной болезни (от выздоровления должно пройти не более 6 месяцев).

Дети до 6 лет освобождаются от необходимости выполнения этих правил.

В то же время граждане Албании, проживающие в Албании, в случае отсутствия у них упомянутых документов должны пройти 10-дневный карантин.

Напомним

Албания с 1 сентября усилила ограничительные меры внутри страны из-за роста числа случаев коронавируса.

В частности, действие ночного комендантского часа продлили на час — теперь он будет длиться с 23:00 до 6:00. В закрытых помещениях обязательно носить маски.

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