США до конца года предоставят Украине $463 млн на поддержку демократии и прав человека

С 2014 года Правительство США предоставило почти 2 миллиарда долларов помощи в поддержку усилий Украины по воплощению реформ.

Фото: president.gov.ua

Соединенные Штаты планируют в этом году выделить Украине более 463 миллиона долларов помощи, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

В заявлении отмечается, что реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей.

"Украина предана приоритизации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства", - говорится в заявлении.

"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи этого года, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу", - отмечается в документе.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua