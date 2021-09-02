На Донбассе ранены два украинских бойца

Оккупанты 12 раз нарушили тишину вчера и уже два - сегодня.

На Донбассе ранены два украинских бойца
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

В результате обстрелов роSSийских наемников 1 сентября на Донбассе ранено украинского бойца. Еще одного военного Объединенных сил оккупанты ранили сегодня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

За прошедшие сутки, 1 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

В направлении Золотого-4 враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

У Авдеевки оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования РФ стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловки и Невельского противник обстреливал позиции ВСУ с автоматических станковых гранатометов. Вблизи Широкино оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Песков враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. У Новолуганского вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, зафиксировано пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение. Бойца госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника с незапрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения", - отмечают в штабе. Станом на 7:00 2 сентября зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Неподалеку Золотого-3 враг дважды стрелял из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один украинский военный получил осколочное ранение. Его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

ВСУ открывали огонь в ответ.

Напомним, вчера состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина требовала от РФ принять меры для прекращения обстрелов на Донбассе.

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