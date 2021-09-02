Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают Кенсингтонский дворец

Стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям решили сменить место жительства. Супруги вместе с тремя своими детьми переезжают на территорию Виндзорского замка, чтобы быть ближе к Ее Величеству Елизавете II.

Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца

После того как появилась информация о переезде Кейт и Уильяма, источники подтвердили, что монаршая чета хочет составить компанию Ее Величеству королеве, которая в начале апреля потеряла любимого супруга, прожив вместе 73 года. Принц Филипп скончался за два месяца до своего столетия.

Поселятся принц Уильям и Кейт Миддлтон на территории Виндзорского замка, где живет последние два года Елизавета II. Монарх приняла решение покинуть свою основную резиденцию – Букингемский замок, в начале пандемии, чтобы обезопасить себя. Последнее время компанию ей составляли только несколько человек персонала, которые жили с Ее Величеством и месяцами не видели свои семьи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают из Кенсингтонского дворца

О том, чтобы поселиться в коттедже Фрогмор, в котором перед своим отъездом в США только сделали ремонт Гарри и Меган, речи быть не может, так как там сейчас живет принцесса Беатрис и Джек Бруксбэнк с маленьким сыном.

Напомним, Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения второго ребенка.


Анастасия Березовская, Тудей

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