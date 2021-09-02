США передали Украине инновационные лекарства от COVID-19

Стоимость гуманитарной помощи оценивается в 20 млн долларов.

США передали Украине инновационные лекарства от COVID-19
Фото: drugtopics.com

Украина получила 20 тысяч флаконов бамланивимабу и 40 тысяч флаконов етезевимабу, которые используются в США для лечения ковида.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Гуманитарная помощь, которая оценивается в 20 млн долларов, была передана Украине во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она уже сформирована в груз и транспортируется в аэропорт для отправки в Украину.

"Правительство США совместно с компанией производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму. Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Бамланивимаб и етезевимаб используются совместно в комбинации, которая имеет в США разрешение на экстренное использование.

Напомним, в июле Ляшко заявил о том, что в Украине может появиться инновационный препарат от коронавируса американского производства. Тогда речь шла о таблетках, которые находятся на третьем этапе клинических исследований.

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