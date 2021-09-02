Вице-спикер времен Януковича Калетник через суд вернул себе 14 гектаров земли в Буче

Бывший заместитель главы Верховной Рады, член запрещенной в Украине КПУ Игорь Калетник, через суд вернул себе "Бучанское Межигорье" - 14 гектаров леса вновь ограждены 10-ти метровым забором.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Он отметил, что три месяца назад по ходатайству матери Калетника последняя судебная инстанция вернула семье 14 гектаров Бучанского леса.

"Пять лет глубокой судебной волокиты и в 2019 году мать Калетника обращается в Ирпенский городской суд с ходатайством о вновь открывшиеся обстоятельства. Все юридические обстоятельства и ряд судебных решений я описывать не буду. Но они привели к тому, что Верховный Суд Украины 26 мая этого года вынес решение, согласно которому земля вернулась к матери Калетника - Галине Калетник. Циничность ситуации заключается в том, что сразу же после решения суда Игорь Калетник переоформляет имущество на себя", - написал Фирсов в фейсбуке.

Он также отметил, что решение суда не публиковали, пока в Верховный Суд не поступил его запрос.

"Думаю, Игорь Калетник убежден, что его все забыли и скоро можно спокойно возвращаться в Украину, и начинать строить свое Бучанское Межигорье. Он уверен, что решение Верховного Суда является окончательным и теперь землей можно распоряжаться как угодно. Но я бы не советовал Калетнику слишком праздновать, СНБО еще никто не отменял...", - добавил и.о. главы Госэкоинспекции.

Напомним, Калетник был заместителем главы Верховной Рады во времена Януковича, голосовал за законы 16 января. Также с 2010 по 2012 год Калетник возглавлял таможню.

5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли по подозрению в получении 8 млн долларов взятки. Также Калетник проходил по делу о голосовании за "законы 16 января"

В марте 2010-го Калетника был назначен главой Гостаможслужбы Украины. В декабре 2012 года он прошел в парламент VIІ созыва по списку Коммунистической партии. Он работал первым заместителем главы Верховной Рады, оставив должность 22 февраля 2014 года.

В 2019 году суд признал незаконным розыск Калетника по делу "о законах 16 января". В конце августа того же года ГПУ закрыла уголовное производство против него.