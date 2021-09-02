Вице-спикер времен Януковича Калетник через суд вернул себе 14 гектаров земли в Буче

"Бучанское Межигорье" вновь ограждено 10-ти метровым забором.

Вице-спикер времен Януковича Калетник через суд вернул себе 14 гектаров земли в Буче
Фото: Макс Левин

Бывший заместитель главы Верховной Рады, член запрещенной в Украине КПУ Игорь Калетник, через суд вернул себе "Бучанское Межигорье" - 14 гектаров леса вновь ограждены 10-ти метровым забором.

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Он отметил, что три месяца назад по ходатайству матери Калетника последняя судебная инстанция вернула семье 14 гектаров Бучанского леса.

"Пять лет глубокой судебной волокиты и в 2019 году мать Калетника обращается в Ирпенский городской суд с ходатайством о вновь открывшиеся обстоятельства. Все юридические обстоятельства и ряд судебных решений я описывать не буду. Но они привели к тому, что Верховный Суд Украины 26 мая этого года вынес решение, согласно которому земля вернулась к матери Калетника - Галине Калетник. Циничность ситуации заключается в том, что сразу же после решения суда Игорь Калетник переоформляет имущество на себя", - написал Фирсов в фейсбуке.

Он также отметил, что решение суда не публиковали, пока в Верховный Суд не поступил его запрос.

"Думаю, Игорь Калетник убежден, что его все забыли и скоро можно спокойно возвращаться в Украину, и начинать строить свое Бучанское Межигорье. Он уверен, что решение Верховного Суда является окончательным и теперь землей можно распоряжаться как угодно. Но я бы не советовал Калетнику слишком праздновать, СНБО еще никто не отменял...", - добавил и.о. главы Госэкоинспекции.

Напомним, Калетник был заместителем главы Верховной Рады во времена Януковича, голосовал за законы 16 января. Также с 2010 по 2012 год Калетник возглавлял таможню.

5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли по подозрению в получении 8 млн долларов взятки. Также Калетник проходил по делу о голосовании за "законы 16 января"

В марте 2010-го Калетника был назначен главой Гостаможслужбы Украины. В декабре 2012 года он прошел в парламент VIІ созыва по списку Коммунистической партии. Он работал первым заместителем главы Верховной Рады, оставив должность 22 февраля 2014 года.

В 2019 году суд признал незаконным розыск Калетника по делу "о законах 16 января". В конце августа того же года ГПУ закрыла уголовное производство против него.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Блок рекламы


Похожие новости
Галущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоковГалущенко предположил, что зимой придется одновременно включать все 15 атомных блоков
Суд отложил заочный арест Януковича по делу о "Межигорье" на октябрьСуд отложил заочный арест Януковича по делу о "Межигорье" на октябрь
РоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведкаРоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведка
В Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под землиВ Кривом Роге открыли уникальный флагшток-великан, который "вырастает" из-под земли
Меркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через УкраинуМеркель: хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РоSSии через Украину
Мэр Запорожья после обысков в горсовете заявил о "давлении, которого не было со времен Януковича"Мэр Запорожья после обысков в горсовете заявил о "давлении, которого не было со времен Януковича"
Германия назначила спецпредставителя по транзиту газа через УкраинуГермания назначила спецпредставителя по транзиту газа через Украину
США считают преждевременным вопрос о признании талибов законной властью АфганистанаСША считают преждевременным вопрос о признании талибов законной властью Афганистана
В Украину вернулись спасатели, которые тушили пожары в ГрецииВ Украину вернулись спасатели, которые тушили пожары в Греции
Авиация ГСЧС Украины вернулась из ТурцииАвиация ГСЧС Украины вернулась из Турции
Последние новости
Подгружаем последние новости