Нардеп Трухин заявил, что "максимально способствовал полиции" при регистрации ДТП

Он также утверждает, что готов в случае необходимости помочь пострадавшим.

Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин утверждает, что не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии и способствовал полиции в сборе информации во время регистрации аварии. Об этом он сообщил в ответе "Интерфакс-Украина".

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", - заявил он.

Нардеп признал, что был на месте аварии. Он также сказал, что сильно ударился головой.

"Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", - добавил депутат.

Трухин также сказал, что, по его информации, все водители участники аварии прошли тест на драгерах.

"И, насколько мне известно, у ни одного из них показатели алкоголя в крови не превысили норму", - добавил Трухин.

При этом нардеп также заверил, что не поддерживает связи с пострадавшими, но в случае необходимости готов предоставить им любую помощь.

"Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к чрезмерной публичности", - отметил депутат и добавил, что "догадывается о заказчиках".

Авария произошла на Бориспольской трассе 23 августа. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей и глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины.

Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что за рулем Audi, которая врезалась в Ford (тот, в свою очередь, влетел в Daewoo), был Трухин, однако затем эту информацию удалили.

Дело расследует ГБР.