Правительство уволило заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лещину

Лещина занимал должность уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с июля 2016 года.

Кабинет министров уволил Ивана Лещину с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 сентября.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.