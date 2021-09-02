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2021-09-02
Правительство уволило заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лещину
Лещина занимал должность уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с июля 2016 года.
Фото: Макс Левин
Кабинет министров уволил Ивана Лещину с должности заместителя министра юстиции Украины - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 сентября.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.
Отметим, что Иван Лещина занимал должность уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека с июля 2016 года, с октября 2017 года совмещал должности уполномоченного по делам ЕСПЧ и заместителя министра юстиции.