Украина и США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - отметил глава украинского ведомства Юрий Щегол.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление доверительных отношений между соответствующими подразделениями и расширение сотрудничества.

Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра. Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности.

Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз США .

Как указано в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и Соединенными Штатами Америки отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.