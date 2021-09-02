Основателю партии "5.10" Балашову сообщили о подозрении

Инкриминируется неуплата 10 млн гривен налогов.

Основателю партии "5.10" Балашову сообщили о подозрении
Фото: facebook.com/nashlive.ua

Государственная фискальная служба сообщила о подозрении основателю партии "5.10", бывшему депутату Верховной Рады Геннадию Балашову.

В фейсбуке ДФС утверждается, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора на общую сумму более 9,6 млн грн путем продажи недвижимого имущества другим лицам по заниженной стоимости.

Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. Наложен арест на имущество подозреваемого - 18 объектов недвижимости в Киеве стоимостью 200 млн гривен.

Балашов в своем фейсбуке утверждает, что его "заказали" с целью "ограбить, унизить и наказать".

В материалах дела, которые он опубликовал, речь идет о строительстве клубного дома New York в историческом центре Киева на Редутной, 60

Геннадий Балашов родился в 1961 году в Днепропетровске (сейчас - Днепр). Окончил экономический факультет Днепропетровского государственного университета.

Был депутатом Верховной Рады 3-го созыва. Запомнился, в частности, созданием политической партии "За красивую Украину" вместе с Леонидом Черновецким.

В 2014 году возглавил политическую партию "5.10". Целью партии декларировалось введения налоговой системы, которая предусматривала бы только два налога: 5% с покупки и 10% социального налога. Сейчас она называется "Либертарианская партия 5.10" и имеет другого руководителя.

В 2014 году баллотировался в мэры Киева, но занял лишь 8 место с поддержкой менее 2% избирателей, за год на выборах мэра Киева стал 11-м с таким же результатом. В 2019 году баллотировался в президенты Украины, заняв 14 место с результатом 0,17% голосов.

Балашову принадлежит агентство недвижимости "Липки".

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