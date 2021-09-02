Депутат от "Слуги народа" подтвердила вероятную отставку Тарана и Уруского

Увольнение Лазебной Безуглая не прокомментировала.

Депутат от "Слуги народа" подтвердила вероятную отставку Тарана и Уруского
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") допускает отставку осенью этого года министра обороны Андрея Тарана и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Об этом Безуглая сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"По Лазебной я не могу вам прокомментировать. Что касается Тарана и Уруского... такой вариант, что, возможно, осенью будут изменения", - сказала депутат в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация, что Верховная Рада в ближайшие месяцы может уволить Тарана, Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

Напомним, 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Кого именно будет уволено или назначено, он не рассказал. Вопрос роспуска парламента президент пока не рассматривает.

Ранее несколько источников в "Слуге народа" и из руководства оппозиционной фракции сообщили LB.ua, что новый политический сезон в Кабинете министров начнут без глобальных кадровых изменений, однако планируются "точечные" ротации. Сейчас говорят о том, что "на выход" готовят трех - министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

Отставок Шмыгаля, Венедиктовой и Разумкова пока не планируют.

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