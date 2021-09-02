Украине нужны гарантии в виде членства в НАТО после запуска "Северного потока - 2", - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Запад должен как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО, что должно стать гарантией безопасности страны после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал в комментарии Die Welt, пишет "Немецкая волна".

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО", - заявил посол Украины.

Он призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется на то, что НАТО предоставит Украине План действий по членству в 2022 году.

Вместе с тем президент РоSSии Владимир Путин выступил против расширения НАТО путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.