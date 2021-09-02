Заместитель Крищенко, который вместе с ним в 2014 году оборонял Горловское УВД, уволился из полиции

Герман Приступа ушел с должности вместе с шефом.

Заместитель Крищенко, который вместе с ним в 2014 году оборонял Горловское УВД, уволился из полиции
Герман Приступа
Фото: shev.kyivcity.gov.ua

Бывший заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Герман Приступа уволился со службы.

Об этом говорится в его фейсбуке.

"Сегодня я оставляю службу в полиции, которой отдал тридцать лет моей жизни. Выражаю искреннюю благодарность всем, с кем мне посчастливилось служить и защищать в течение этого времени", - написал полицейский, прославившийся в 2014 году вместе со своим начальником Андреем Крищенко благодаря обороне милиции Горловки от сепаратистов.

Герман Приступа родился в 1964 году в Горловке Донецкой области. С 1991 года он работал в подразделениях милиции и полиции.

Приступа вместе с Андреем Крищенко и группой офицеров-добровольцев с 11 до 14 апреля 2014 обороняли здание Горловского УВД от сепаратистов. После захвата управления боевиками Крищенко и Приступа сорвали флаг так называемой "ДНР" над зданием и снова подняли флаг Украины. За это Крищенко и Приступу жестоко избили.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Приступа был награжден орденом "За мужество".

В 2015 году его перевели в Киев, где он сначала возглавил одно из районных управлений, а в 2019 году возглавил криминальную полицию города, став заместителем Крищенко.

В начале августа 2021 года новым начальником полиции Киева вместо Крищенко стал Иван Выговский из Полтавы.

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