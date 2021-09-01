В правительстве планируют "точечные" кадровые ротации, "на выход" рассматривают трех министров, - источники

Новый политический сезон в Кабинете министров начнут без глобальных кадровых изменений, однако, планируются "точечные" ротации.

Об этом LB.ua сообщили несколько источников в "Слуге народа" и из руководства оппозиционной фракции.

"В сентябре, скорее, что во второй половине месяца, нас ждут кадровые изменения в Кабмине. Речь не идет об отставке всего правительства Дениса Шмыгаля. Сейчас говорят о том, что «на выход»готовят трех - министра обороны АндреяТарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную. Причин для отставки этих трех - много. Таран рассорился со всеми. И очень «советский». Нам нужен более современный человек. Уруский провалил «подзаконку» по оборонным закупкам для армии. А по Лазебной - целый комплект претензий. Я лично напомню о провале кампании по «упаковке малыша». Мы приняли два закона, а Минсоц и дальше выдает карточки, вся программа «по упаковке» - провалена", - рассказал источник в" Слуге народа ".

Еще один источник в самой фракции отметил, что "сейчас действительно есть большие проблемы с новыми фамилиями на должности трех министров (на замену тех, кого планируют отправить в отставку). Честно говоря, сейчас даже слухов нет относительно новых кандидатур".

"Трех министров точно уволят. Но новых кандидатур на самом деле нет", - добавил еще один из парламентариев "Слуги".

Он также считает, что "намеренно распространяются" слухи об отставке еще двух министров - министра культуры Александра Ткаченко, которого якобы должен заменить его заместитель Ростислав Карандеев.

"Но как их вообще можно сравнить? Аналогично - по министру юстиции (Денис Малюська,- ред.). На самом деле слухи об их отставке распространяют умышленно «обиженные люди». Так же и об отставке генпрокурора Ирины Венедиктовой, о чем говорили еще в начале лета. По всем трем - это чисто слухи и маловероятно", - настаивает источник.

Однако, по его информации, "в Ткаченко заберут направление туризма и отдадут Александру Кубракову (министр инфраструктуры) через переподчинение ДАРТ (Государственное агентство развития туризма).

Еще один собеседник из руководства одной из оппозиционных фракций подтвердил, что "кардинальных кадровых пертурбаций не планируют".

"Сейчас премьер Шмыгаль остается на месте. Планы по отставке спикера Дмитрия Разумкова тоже отложили. Понимают, что не будет голосов. На начало политического сезона - это лишь точечные кадровые изменения в правительстве. Вторая задача - переключиться с внешней повестки дня на внутреннюю политику. Вчера все видели, как в Киевсовете «Слуга народа» не смогла переломить «Удар» и мэра Кличко. Поэтому их планы по устранению мэра от должности главы КГГА - тоже под вопросом. На повестке дня новой сессии Рады - принятие во втором чтении законов об олигархах и ресурсного, правительственного по налогам 5600. К ним подали большое количество поправок, поэтому не исключено, что будут вносить изменения в регламент, чтобы поставить «на стоп» правочный спам. Но пока выглядит так, что начнем работу (с 7 сентября) спокойно", - прогнозирует нардеп.

Напомним, 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Кого именно будет уволено или назначено, он не рассказал. Вопрос роспуска парламента президент пока не рассматривает.