Путин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке

РоSSийский президент назвал крах РоSSийской империи и СССР трагедией.

Путин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке
Фото: RT

Президент РФ Владимир Путин заявил, что население РоSSии сейчас могло бы составить 500 млн человек, если бы не два распада в XX веке.

"В течение прошлого века дважды рассыпалась роSSийская государственность. После революции 1917 года РоSSийская империя прекратила свое существование, РоSSия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась. Потом произошло крушение Советского Союза", - сказал Путин на встрече со школьниками во Владивостоке.

Он заявил, что считает эти события трагедией.

"Надо внимательно это проанализировать, что было спусковым крючком этих событий. Если бы они не состоялись, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы под 500 млн человек. Сейчас 146", - добавил Путин.

Напомним, последнее исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что большинство украинцев не жалеют о распаде СССР и проголосовали бы за провозглашение независимости, если бы пришлось.

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