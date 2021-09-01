ВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсовета

31 августа следственная судья применила к возможному сообщнику главы Харьковского облсовета меру пресечения в виде залога в размере 713 тыс. 700 грн.

ВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсовета
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о предоставлении неправомерной выгоды главе Харьковского областного совета.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

31 августа, следственная судья частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к подозреваемому - предполагаемому сообщнику главы Харьковского облсовета - меру пресечения в виде залога в размере 713 тыс. 700 грн.

Кроме этого, подозреваемый обязан прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому вызову; не оставлять Харьков без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздержаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей - до 22 октября 2021 года включительно.

Напомним, подозреваемому ВАКС уже выбирал меру пресечения. Однако, 12 августа, Апелляционная палата ВАКС отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Адвоката, вместе с бывшим председателем Харьковского областного совета Артуром Товмасяном и его заместителем, подозревают в вероятной причастности в получении взятки. По версии следствия, экс-голова облсовета в сговоре со своим заместителем требовал и получил более 1 млн грн за оставление в должности руководителя одного из коммунальных предприятий.

Депутат от партии "Слуга народа" Товмасян был избран на должность спикера облсовета 11 декабря прошлого года. Он был единственным претендентом на эту должность. 4 августа этого года, после обвинения во взяточничестве, его исключили из фракции.

5 августа Высший антикоррупционный суд избрал Товмасяну меру пресечения - он должен заплатить почти 3 млн гривен залога и выполнять ряд процессуальных обязанностей.

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