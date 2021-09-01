Зеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрд

Из Украины хотят сделать цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб.

Президент Владимир Зеленский во время визита в США принял участие в презентации плана трансформации Украины. По его словам, он предусматривает более 80 проектов общей стоимостью 277 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский заявил, что в этом плане заложено "четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет". Согласно представлениям президента и его команды, Украина должна стать "форпостом безопасности, цифровым, инфраструктурным и аграрным хабом".

Зеленский сказал, что документ может стать инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США .

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сказал он.

Президент выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана.

Напомним, что Зеленский прилетел в США 31 августа для переговоров с президентом США Джо Байденом.

Он уже успел провести встречу с министром обороны США , министром экономики США , руководителем NASA, президентом группы Всемирного банка.

При участии президента было подписано несколько документов, в частности меморандум с Westinghouse о строительстве новых атомных блоков в Украине.