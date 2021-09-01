Витренко призвал США остановить "Северный поток - 2", даже если он готов на 99%

Глава "Нафтогаза" отметил, что речь идет о национальной безопасности Украины.

Витренко призвал США остановить "Северный поток - 2", даже если он готов на 99%
Фото: Міністерство енергетики України

Глава государственного нефтегазового концерна Украины "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал США не допустить завершения строительства спорного немецко-роSSийского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом он заявил в интервью Reuters во время визита в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, передает Deutsche Welle.

"Даже если он, я не знаю, готов на 99%... мы по-прежнему считаем, что этот проект можно и нужно остановить", - сказал Витренко.

Он также отметил, что президенту США Джо Байдену следует восстановить санкции против "Северного потока-2".

Витренко напомнил, что Украина попросила у США и Германии гарантий сохранения своего статуса страны-транзитера газа и после 2024 года, когда закончится срок роSSийско-украинского договора о транзите.

"Мы постоянно подчеркиваем, что для нас речь идет не о деньгах, а в первую очередь - о национальной безопасности Украины", - сказал Витренко.

Напомним, РоSSия завершила прокладку труб "Северного потока - 2" и планирует запустить его в эксплуатацию еще до конца года. После того, как это произойдет, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

22 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о сделке между Германией и США. Подробнее о соглашении читайте в материале LB.ua "Новый «Будапештский меморандум». США и Германия договорились об Украине и «Северном потоке»".

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. Согласно договоренностям между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток-2" ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

В Еврокомиссии заявили, что готовы провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2".

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