Зеленский планирует начать встречу с Байденом с вопросов Крыма и Донбасса

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча".

Зеленский планирует начать встречу с Байденом с вопросов Крыма и Донбасса
Фото: president.gov.ua

На встрече с президентом США Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить тему временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Об этом он рассказал "Суспильному" во время рабочего визита в Вашингтон.

"У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, несколько будет секторов нашего разговора. Сложно сказать, с которого именно вопроса начать... Многие вещи, на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы", - сказал Зеленский и добавил, что планирует начать встречу с обсуждения вопросов Крыма и Донбасса.

Кроме того, на встрече будет подниматься тема инвестиций.

"Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины", - отметил Зеленский.

Также лидеры Украины и США обсудят вопросы роSSийского газопровода "Северный поток-2".

"У нас есть наболевший вопрос "Северного потока-2". Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего "Северного потока-2", мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантии со стороны США", - отметил Зеленский и подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Напомним, 31 августа президент Украины прибыл с визитом в США. Он проведет ряд встреч, а 1 сентября состоятся переговоры с Байденом. Президенты должны обсудить сотрудничество в оборонной сфере, "Северный поток-2" и войну на Донбассе.

Также стало известно, что США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере $60 млн. Она предусматривает также предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений.

В рамках визита в США Зеленский презентовал План трансформации Украины, что касается, в частности, преобразований в военной и экономической сферах. Мероприятие состоялось в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.

Американское издание Financial Times написало, что Байден должен воспользоваться встречей с Зеленским для того, чтобы начать восстановление репутации Америки как союзника, который выполняет свои обещания.

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