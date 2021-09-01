Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 31 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Широкино роSSийские наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также роSSийско-оккупационные войска обстреляли окрестности Красногоровки из запрещенных минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены.