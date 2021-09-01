Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 31 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Широкино роSSийские наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также роSSийско-оккупационные войска обстреляли окрестности Красногоровки из запрещенных минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в КанадеЗеленский освободил Шевченко с должности посла Украины в Канаде
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
Блок рекламы


Похожие новости
В августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 раненыВ августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены
В июле оккупанты в Крыму осудили 10 жителей за отказ от службы в армии РФВ июле оккупанты в Крыму осудили 10 жителей за отказ от службы в армии РФ
На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)
На Донбассе погиб боец ООС, еще двое раненыНа Донбассе погиб боец ООС, еще двое ранены
Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе ранен украинский военныйНа Донбассе ранен украинский военный
Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Новый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - ШмыгальНовый учебный год начнется вовремя и в обычном режиме, - Шмыгаль
Оккупанты обстреляли из гранатометов дома в ТравневомОккупанты обстреляли из гранатометов дома в Травневом
Последние новости
Подгружаем последние новости