Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро

Google, Facebook и Microsoft стали самыми крупными спонсорами лоббирования своих интересов в сфере цифровой экономики в Евросоюзе. Об этом говорится в исследовании проведенном группами кампаний Corporate Europe Observatory и LobbyControl, сообщает Reuters.

Google, Facebook и Microsoft потратили на лоббирование интересов в ЕС по 5 миллионов евро
Фото: digitalinformationworld.com

Кто и сколько потратил

Расходы Google превысили 5,75 млн евро, за ним следует Facebook с 5,5 млн евро, Microsoft с 5,25 млн евро. Huawei направила на те же цели — 3 млн евро, Amazon — 2,75 млн евро.

Согласно исследованию, 612 компаний, групп и ассоциаций тратят больше чем 97 млн ??евро ежегодно на лоббирование в сфере цифровой экономики в ЕС.

«Их усилия направлены против законов, сдерживающих технологических гигантов из США. Они должны стать тревожным сигналом для политиков ЕС», — говорится в исследовании.

Технологический сектор экономики опередил фармацевтический, добывающий, финансовый и химический сектора промышленности, которые ранее доминировали в лоббировании.

«Должно вызывать беспокойство и то, что цифровые платформы могут использовать свою растущую мощь, чтобы повлиять на дебаты о том, как регулировать эту сферу и создавать новые правила», — добавляют авторы отчета.

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