Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку огласят 6 сентября

Приговор белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку объявят 6 сентября в 12:00. За "публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", "заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем" и "создание экстремистской организации и руководство ею" им грозит до 12 лет лишения свободы.

Оглашение приговора будет единственной открытой частью судебного процесса. Сегодня завершились прения сторон, Мария и Максим выступили с последним словом, сообщил в Telegram штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарыко.

Колесникова и Знак входили в состав президиума Координационного совета Беларуси - оппозиционного объединения, возникшего на фоне массовых протестов после очередного объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

Белорусское КГБ пыталось силой вывезти Марию Колесникову и Максима Знака из Беларуси в Украину. 7 сентября 2020 года очевидец сообщила, что неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении.

Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникова якобы была задержана при попытке пересечения границы с Украиной. В белорусской пограничной службе также заявили, что Колесникова якобы незаконно пыталась пересечь границу. Колесникова порвала на границе паспорт, чтобы сделать это невозможным.