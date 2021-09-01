Заместителя главы правления "Укрпрофздравницы" задержали за вымогательство 1 млн гривен взятки

Киевское управление стратегических расследований Нацполиции задержало по подозрению во взяточничестве заместителя главы правления ЧАО "Укрпрофздравница".

Его обвиняют в вымогательстве 1 млн гривен за отчуждение санатория "Днепровский", который расположен на берегу Каменского водохранилища у города Днепра, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый успел получить только половину суммы. Во время передачи второго транша в размере 300 тысяч гривен был задержан.

Фото: gp.gov.ua

Ему собираются сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрать меру пресечения. Устанавливаются возможные соучастники.

"Укрпрофздравница" принадлежит Федерации профсоюзов (93% акций) и Фонду социального страхования (7% акций). Компания объединяет более 80 санаторно-курортных учреждений, часть из которых оказалась на оккупированной Россией территории.

Напомним, что в июле ГБР сообщало об аресте 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые якобы собирались продать в ближайшее время.