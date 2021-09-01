В августе оккупанты в Донбассе убили девять украинских военных, 28 ранены
Вчера у Попасной погиб 27-летний Роман Задорожный из Львовщины.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на гибель украинского военного на Донбассе.
"Печальная весть с фронта - враг продолжает убивать лучших сынов Украины. Накануне в результате обстрелов незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными РФ, погиб один украинский боец, еще двое получили ранения и травмы", - написала она в фейсбуке.
Денисова отметила, что на протяжении августа из-за нарушения оккупационным контингентом РоSSии режима прекращения огня Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены.
Она выразила соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелала скорейшего выздоровления.
Денисова призвала международное сообщество применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения и норм международного гуманитарного права.
Напомним, вчера у Попасной Луганской погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила родом из Львовщины Роман Задорожный. Ему было 27 лет.