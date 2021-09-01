В Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работу

Женщину назначено на должность помощника патронатной службы министра.

В Минюсте рассказали, кем будет работать пожизненница, которую взяли на работу
Фото: Politeka

Приговорена к пожизненному заключению женщина, которая получила работу в Министерстве юстиции Украины, назначена на должность помощника патронатной службы министра.

Об этом сообщили в Минюсте на запрос LB.ua.

Должностные обязанности работницы определенные трудовым договором от 4 августа 2021 года.

В частности, к ее трудовых обязанностей относятся:

  • составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенную работу по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;

  • предоставление предложений по совершенствованию взаимодействия между персоналом пенитенциарной службы и лицами, отбывающими наказание, и улучшения условий их пребывания в местах лишения свободы.

В пресс-службе ведомства добавили, что согласно ч. 3 ст. 12 закона "О центральных органах исполнительной власти" министр самостоятельно определяет персональный состав своей патронатной службы. Работники этой службы назначаются на должность и освобождаются от нее государственным секретарем министерства по представлению министра, а также в связи с увольнением министра.

Проведение конкурса на должность в патронатной службе министра законодательством не предусмотрено.

О том, что Минюст взял на работу осужденную к пожизненному заключению женщину, вчера сообщил глава ведомства Денис Малюська. Министр отметил, что "на шее у государства сидеть крайне нежелательно".

По информации СМИ, пожизненницу рекомендовала на работу помощник народного депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша Яна Баранова.

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