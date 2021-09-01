В РоSSии украинскому политзаключенному принудительно сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной

Незаконно осужденному страной-агрессором РФ гражданину Украины Геннадию Лимешку сделали прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признаной ВОЗ. После иммунизации его состояние резко ухудшилось.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, сотрудники роSSийской колонии, где содержится украинец, угрожая помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставили его подписать согласие на прививку.

"После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что администрация учреждения отказала Геннадию Лимешку в оказании медицинской помощи.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Лимешку необходимой медпомощи.

Также Денисова обратилась к генеральному консулу Украины в Ростове-на-Дону Тарасу Малышевскому с просьбой срочно посетить украинского политзаключенного.

Напомним, Лимешко был задержан в августе 2017 года. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что его задержали при попытке повредить линию электропередачи Судак - Новый Свет. В сообщении ФСБ его называют "агентом СБУ , отправленным в Крым для совершения диверсионных актов". В СБУ назвали задержание Лимешка провокацией и заявили, что такие фейковые новости нужны роSSийским спецслужбам для запугивания населения полуострова.

В мае 2018 года Лимешко был приговорен к восьми годам заключения за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.