Енина перевели из МИД на должность первого заместителя главы МВД

Ранее он был заместителем министра иностранных дел.

Енина перевели из МИД на должность первого заместителя главы МВД
Фото: facebook/Eugene Enin

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин стал первым заместителем главы Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в судах против РоSSии.

Енин был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко с лета 2016 года до весны 2019 года, отвечал за международное сотрудничество. До этого он работал в структуре Министерства иностранных дел, где прошел путь от секретаря посольства Украины в Молдавии до заместителя посла Украины в Италии.

Енин также работал "Украинском институте будущего" в должности заместителя директора и руководителя проекту по борьбе с контрабандой.

В апреле прошлого года Енин получил должность в МИД.

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