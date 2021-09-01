Енина перевели из МИД на должность первого заместителя главы МВД

Ранее он был заместителем министра иностранных дел.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин стал первым заместителем главы Министерства внутренних дел.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский уполномочил Енина представлять Украину в судах против РоSSии.

Енин был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко с лета 2016 года до весны 2019 года, отвечал за международное сотрудничество. До этого он работал в структуре Министерства иностранных дел, где прошел путь от секретаря посольства Украины в Молдавии до заместителя посла Украины в Италии.

Енин также работал "Украинском институте будущего" в должности заместителя директора и руководителя проекту по борьбе с контрабандой.