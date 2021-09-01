1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях

ЦИК обнародовала соответствующие официальные постановления.

1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Фото: ЦВК

Центральная избирательная комиссия обнародовала официальные постановления о проведении промежуточных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Соответствующие документы №152 и №153 от 9 апреля 2021 года обнародовано в газете "Голос Украины" 31 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Избирательный процесс в округах начинается с 1 сентября 2021 года.

Отмечается, что выборы проводятся в связи с получением постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колихаева и Александра Скичко.

Колихаев сложил полномочия нардепа в связи с избранием мэром Херсона, а Скичко - в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.

Напомним, в апреле ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября.

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