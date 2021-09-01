В Эстонии выбрали нового президента

Страну возглавит директор музея.

Во вторник в эстонском парламенте со второй попытки был избран новый президент страны. Вместо Керсти Кальюлайд президентом станет директор Эстонского национального музея Алар Карис.

За него проголосовали 72 члена Рийгикогу, сообщила пресс-служба парламента.

В Эстонии действует система непрямых выборов президента, и его избирает парламент. Алар Карис был единственным кандидатом, его выдвинула в президенты коалиция Центристской партии и Партии реформ, которые вместе имеют 59 мандатов.

Накануне во время голосования в первом туре он набрал только 63 голоса при 68 минимально необходимых, поэтому во вторник провели второй тур.

Новому президенту Эстонии 63 года. Он был ректором Эстонского университета естественных наук в 2003-2007 годах, Тартуского университета в 2007-2012 годах. Затем занимал должность государственного контролера Эстонии, а с 2017 года возглавляет национальный музей.

Полномочия действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд сплывают в октябре 2021 года. Она была первым лидером иностранного государства, которая посетила зону боевых действий на Донбассе.

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