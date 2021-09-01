Путин и Лукашенко в сентябре собрались подписать указ об интеграции Беларуси с РоSSией

Лукашенко для этого полетит в Москву.

Путин и Лукашенко в сентябре собрались подписать указ об интеграции Беларуси с Россией
Володимир Путін під час зустрічі з Олександром Лукашенком 22 квітня 2021 р
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин 9 сентября подпишет совместный с Александром Лукашенко указ об интеграции РФ и Беларуси.

Это пакет "дорожных карт" по интеграции - последний из 28 документов, предусматривающих интеграцию двух стран. Подписание должно состояться в рамках встречи Путина и Лукашенко в Москве, цитирует посла Беларуси в РоSSии Владимира Семашко "Интерфакс".

"Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны все эти "дорожные карты" и совместная карта углубления интеграции", - отметил Семашко.

Интеграция РоSSии с Беларусью обсуждается с 1999 года. Проекты "дорожных карт" власти стран не публикуют.

В 2019 году Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что РоSSия и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.

В сентябре 2020 года премьер-министр РоSSийской Федерации Михаил Мишустин на встрече с Александром Лукашенко заявил о достижении прогресса о Союзном государстве.

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