Разумков назвал "позорным и недопустимым" нападение на Порошенко с зеленкой

"Тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально суровой".

Разумков назвал "позорным и недопустимым" нападение на Порошенко с зеленкой
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает позорным и недопустимым инцидент, который произошел в День Независимости с пятым президентом Украины Петра Порошенко.

Об этом спикер парламента заявил на брифинге 31 августа.

"Во-первых, любое проявление такого поведения я считаю позорным. Если мы говорим о Дне Независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут делать нас единственным сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в частности. Поэтому считаю эти действия, которые произошли, недопустимыми, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально суровой", - сказал Разумков.

Он отметил, что нарушителей закона необходимо привлечь к "жесткой" ответственности.

"Здесь есть хулиганская составляющая. А с другой стороны, мы снова даем какие-то информационные поводы, которые можно использовать против нашего государства, чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях", - отметил спикер Рады

Разумков добавил, что чтобы сохранить территориальную целостность и независимость государства, необходимо объединяться.

Нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где он участвовал в многотысячном Марши Патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни. Мужчина, который облил зеленкой Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.

Адвокаты Порошенко настаивают на квалифицировании дела по статье нападения на политического деятеля, а не как хулиганство.

Они также заявили, что нападающий после задержания не получил подозрения, а 27 августа не появился в Печерское отделение полиции.

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