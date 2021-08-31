В Пентагоне объявили о завершении эвакуации из Афганистана
Последний пилотируемый самолет оставляет воздушное пространство Афганистана.
Френк Маккензі
Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что последние американские военные самолеты вылетели из аэропорта Кабула. На их борту находится последняя группа эвакуированных - граждане США и дипломаты.
Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.
"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего выхода из Афганистана и прекращении военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и афганцев, которые находятся в уязвимом положении. Последний Boeing C-17 вылетел из Международного аэропорта Хамида Карзая 30 августа сегодня днем в 15:29 EST (23:29 по киевскому времени), и последний пилотируемый самолет оставляет воздушное пространство Афганистана", - сказал Маккензи.
По состоянию на понедельник из международного аэропорта Хамида Карзая самолетами было вывезено более 122 тысяч человек, включая 5400 американцев. Об этом ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Высокопоставленный представитель Государственного департамента заявил, что по данным ведомства сейчас в Афганистане находится менее 250 американских граждан, которые, возможно, захотят уехать. Чиновники США подчеркнули, что талибы ранее позволить афганцам покинуть страну после выхода США и союзников.
Как известно, "Талибан" дал время для эвакуации из аэропорта Кабула только до 31 августа. Сейчас почти вся территория страны контролируется боевиками этого экстремистского движения.
Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Погибли около 100 человек, среди них - 13 американских военных. По официальным данным, за взрывом террориста-смертника последовало нападение боевиков ИГИЛ.