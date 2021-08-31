В Пентагоне объявили о завершении эвакуации из Афганистана

Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что последние американские военные самолеты вылетели из аэропорта Кабула. На их борту находится последняя группа эвакуированных - граждане США и дипломаты.

Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

"Я здесь, чтобы объявить о завершении нашего выхода из Афганистана и прекращении военной миссии по эвакуации американских граждан, граждан третьих стран и афганцев, которые находятся в уязвимом положении. Последний Boeing C-17 вылетел из Международного аэропорта Хамида Карзая 30 августа сегодня днем в 15:29 EST (23:29 по киевскому времени), и последний пилотируемый самолет оставляет воздушное пространство Афганистана", - сказал Маккензи.

The last American soldier to leave Afghanistan: Maj. Gen. Chris Donahue, commanding general of the @82ndABNDiv , @18airbornecorps boards an @usairforce C-17 on August 30th, 2021, ending the U.S. mission in Kabul. pic.twitter.com/j5fPx4iv6a — Department of Defense ?? (@DeptofDefense) August 30, 2021

По состоянию на понедельник из международного аэропорта Хамида Карзая самолетами было вывезено более 122 тысяч человек, включая 5400 американцев. Об этом ранее сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Высокопоставленный представитель Государственного департамента заявил, что по данным ведомства сейчас в Афганистане находится менее 250 американских граждан, которые, возможно, захотят уехать. Чиновники США подчеркнули, что талибы ранее позволить афганцам покинуть страну после выхода США и союзников.

Как известно, "Талибан" дал время для эвакуации из аэропорта Кабула только до 31 августа. Сейчас почти вся территория страны контролируется боевиками этого экстремистского движения.

Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт. Погибли около 100 человек, среди них - 13 американских военных. По официальным данным, за взрывом террориста-смертника последовало нападение боевиков ИГИЛ.