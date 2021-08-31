Зеленский с женой прибыли в Вашингтон

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита по приглашению главы США Джо Байдена.

Об этом сообщили в Офисе президента ночью 31 августа.

"В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч Президента Украины с американскими чиновниками", - говорится в сообщении.

Запланировано подписание ряда двусторонних документов. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Напомним, что встреча Байдена с Зеленским переносилась дважды. Сейчас она запланирована на 1 сентября.

Сначала американские СМИ говорили, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но якобы отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

В середине июля Киев и Вашингтон согласовали дату визита Владимира Зеленского в США. Американский лидер Джо Байден должен был принять президента Украины в Белом доме 30 августа.

Затем встречу перенесли на один день якобы потому, что был расширен формат переговоров. 29 августа его отложили еще на день. В Офисе президента заявили, что встреча перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" в Афганистане по эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

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